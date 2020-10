Adenstedter haben Dorfbrunnen saniert

Adenstedt. Eigeninitiative wird groß geschrieben in Adenstedt: Deshalb hat Ortsbürgermeister Karsten Könnecker die Bevölkerung dazu aufgerufen, den Dorfbrunnen – er ist mittlerweile in die Jahre gekommen – zu sanieren. Eine örtliche Dachdeckerfirma hat die maroden Bretter am Dach ausgetauscht, eine hiesige Gartenbaufirma hat das Unkraut um den Brunnen herum entfernt, die Griechenmädchen und Junggesellen haben das Holz gestrichen, das mit Abschmirgeln und zweimaligem Anstrich die meiste Zeit in Anspruch genommen hat. Der Adenstedter Ortsrat hat diese Eigenleistung finanziell unterstützt.