Als „schwierig“ bezeichnet der Adenstedter Landwirt Boris Lauenroth die Grünkohlvermarktung auf seinem Hof: Dort wächst auf einer Fläche von fast 2,5 Hektar Grünkohl.

Zwar stellt Lauenroth fest: „Die Qualität ist in diesem Jahr sehr gut bei mir auf dem Grünkohlfeld, und die Bestände sind gesund.“ Die Wachstumsbedingungen für das Wintergemüse hätten gepasst. Ganz besonders profitierte der Grünkohl von den sommerlichen Temperaturen im Monat September. Der Landwirt: „Allerdings musste das Wintergemüse bei mir zum Anwachsen angegossen werden, da es im Juli sehr heiß und trocken gewesen ist.“

Unklar ist, wie die Gastronomie als Abnehmerin auf „Corona“ reagiert

Die Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie führen allerdings auch beim Absatz des Grünkohls zu Ungewissheiten, da die Hälfte „meiner Ernte über die Gastronomie in der Region beziehungsweise im Landkreis Peine vermarktet wird“, setzt Lauenroth hinzu. Lassen die weiteren Entwicklungen der Infektionszahlen in diesem Jahr die Kohlessen und Kohlwanderungen wie gewohnt zu? „Für mich besteht die Hoffnung, dass – ähnlich wie zuletzt beim Spargel – eine eventuell zurückgehende Nachfrage in der Gastronomie durch eine steigende Nachfrage in den Privathaushalten kompensiert wird und damit der Absatz bei mir im Hofladen oder in den belieferten Supermärkten zu nimmt“, bleibt der Landwirt optimistisch.

Früher wurde das Wintergemüse nicht vor dem ersten Frost geerntet. Die Gründe dafür waren die Umwandlung von Stärke zu Zucker und der Abbau von Bitterstoffen in der Pflanze. Beides fand nur bei Minustemperaturen statt. Bei den neuen Sorten heutzutage reichen bereits kühle Temperaturen aus, damit der Grünkohl gut schmeckt. „Dieses Gemüse ist nicht nur sehr lecker, sondern auch sehr gesund“, ist er überzeugt: „Außer dem hohen Anteil an Vitamin C und ß-Carotin – einer Vorstufe von Vitamin A – sind darin auch viele Mineralstoffe im Grünkohl enthalten.“ Insbesondere der Calcium- und Eisengehalt seien beachtenswert. „Ein weiteres Plus ist der gute Ballaststoffanteil, der die Verdauung in Schwung bringt“, ergänzt Lauenroth.