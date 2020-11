Wer sagt denn, dass CDs nur zum Musikhören zu gebrauchen sind? Werden sie bemalt, entstehen daraus Kunstwerke. Und so blicken Engel, Marienkäfer und allerhand andere Gestalten denjenigen an, der diese künstlerisch gestalteten Tonträger anschaut.

„Kunst-Kommunikation statt Corona-Krise“: Das hat sich Katja Warzecha – Inhaberin des Kunsthauses in Groß Ilsede – gedacht und ruft zur Teilnahme an dem Projekt auf. Eine Kunstaktion, die sich auf einen Nenner bringen lässt: nicht mehr benötigte CDs künstlerisch gestalten – alle, die sich angesprochen fühlen, können mitmachen. „Es kann gemalt, gezeichnet, collagiert, fotografiert, oder es können andere Techniken verwendet werden“, animiert Katja Warzecha zum Mitmachen.

Allerdings soll auch eine Art „stille Post“ entstehen: Die gestalteten CDs sind einer anderen Kunst schaffenden Person per Post zuzuschicken, die sich „an dem Dialog beteiligt, indem sie auf künstlerische Weise antwortet“, beschreibt Katja Warzecha das Prinzip. Letztlich könne aber jeder schon vorher aktiv werden, ohne auf Post zu warten. Als einzige Bedingung für eine Teilnahme nennt die Groß Ilsederin die Weitergabe des Hinweis, dass es sich um eine Aktion des „Kunsthauses Ammerweg 9“ in Groß Ilsede handele. Katja Warzecha stellt fest: „In Zeiten von Kontaktsperre, gesellschaftlicher Isolation und wachsendem Bedürfnis nach einem Miteinander haben sich bereits zahlreiche Künstler aus dem Landkreis Peine und benachbarten Regionen an unserer künstlerischen Kommunikations-Aktion beteiligt.“

An den „Aktionstagen der Kunst“ der Braunschweiger Landschaft sollten Bilder von den CDs am 14. und 15. November im Kunsthaus gezeigt werden, doch das fällt Corona-bedingt aus. Geplant ist aber die vollständige Ausstellung an gleicher Stätte im Januar, zudem unter anderem der Druck eines Sammelbands – dafür sollte jeder seine CD signieren und fotografieren. Katja Warzecha ist zu erreichen unter (05172) 8609 oder unter info@katjawarzecha-eigenart.de per Mail. Ein Einblick in die bisherigen Werke gibt es unter www.kunsthaus-ammerweg9.de/aktuelles im Internet. Im Ammerweg 9 in Groß Ilsede hat Katja Warzechas Vater Dieter Warzecha gewohnt – er war Meisterschüler der Hochschule für Bildende Künste (HBK) Berlin und Kunstpädagoge am Ilseder Gymnasium.