Ilseder Strabs: FBI und Leser Rüdiger Blimke nehmen Stellung

Die Anliegerbeiträge/Straßenausbaubeiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen senken, den Gemeindeanteil erhöhen: Das hat der Ilseder Gemeinderat mit der neuen Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs) beschlossen – und das verteidigt Ratsfrau Ilse Schulz (FBI) und meint: „Die Forderung nach Abschaffung von Beiträgen und Gebühren ist populär“ – sie sei „ein Schlag ins Gesicht der Ilseder Bürger, die in der Vergangenheit ihre Beiträge gezahlt hätten.

In einem Leserbrief stellt Rüdiger Blimke aus Groß Ilsede fest: „Allein die jetzt verabschiedete Neuregelung der Strabs belastet den Gemeindehaushaltsplan 2021 mit zusätzlichen Ausgaben von 570.000 Euro – nur für den Ausbau der Ortsdurchfahrt in Gadenstedt.“ Er gehe von einer „spürbar höheren Grundsteuer“ aus, die jeder zahlen müsse – auch die, deren Straße mit Anliegerbeiträgen ausgebaut worden sei.

Die komplette Stellungnahme von Ilse Schulz lautet:

„Die Entscheidung des Ilseder Gemeinderats war überfällig: Die seit Mitte der 1980er-Jahre diskutierte Sanierung der Ortsdurchfahrt Gadenstedt und ihre Auswirkung auf die Straßenausbaubeitragssatzung hatte in der Endphase zu heftigen Kontroversen in der Bürgerschaft und der Ratspolitik geführt und gipfelte in der Forderung von Bürgern nach kompletter Abschaffung der Beiträge für den Ausbau von Gemeindestraßen. Eine Forderung, die bei den Freien Bürgern Ilsede (FBI) auf Ablehnung stößt. Es ist unsolidarisch und unsozial, wenn eine Gruppe von Bürgern ihren Beitrag zu einer Gemeinschaftsleistung auf Kosten anderer Bürger verweigert. Nähern wir uns in unserer Gemeinde der Denkweise einer „Vollkaskomentalität“? Wünscht man sich „die Kuh, die im Himmel gefüttert und auf Erden gemolken wird“? Woher soll das Geld für die Schaffung und den Erhalt der Infrastruktur in unserer Gemeinde kommen? „Am liebsten vom Land, noch lieber vom Bund, am allerliebsten von Europa“. Das ist die Lebenslüge mancher Bürger und auch Kommunalpolitiker. Die Forderung nach Abschaffung von Beiträgen und Gebühren ist populär und passt gut in die Strategie der Populisten im offensichtlich beginnenden Wahlkampf. Die Forderung nach Abschaffung der Straßenausbaubeiträge ist ein Schlag ins Gesicht der Ilseder Bürger, die ihre Beiträge in den zurückliegenden Jahren unter Zurückstellung individueller Bedürfnisse gezahlt und Verantwortung für die Gemeinschaft gezeigt haben. Was sagen wir den Bürgern der Neubaugebiete, die hohe Erschließungsbeiträge für ihre Straße gezahlt haben und sich solidarisch in unsere Gemeinde einbringen möchten? Als Ratsmitglieder dürfen wir das oberste Ziel, nämlich die Vertretung der Anliegen der Gemeinschaft unter dem Dach der Gemeinde en Bürger nicht aus den Augen verlieren. Es wäre fatal, wenn wir fünf Jahre nach der mit gemeinsamer Anstrengung erarbeiteten Fusion unserer beiden Gemeinden wieder den Blick auf die Kirchtürme der Ortschaften in den Mittelpunkt stellen und erkennbaren Spaltungstendenzen einiger Unbelehrbarer nachgeben würden . Wir alle wissen: Die Gemeinde Ilsede hat in einer dauerhaft angespannten Finanzlage einen stetigen Abwägungsprozess zu bewältigen. Die Freien Bürger Ilsede halten die Neufassung der Straßenausbaubeitragssatzung für einen Kompromiss, der die gestiegenen Kosten, insbesondere bei der Entsorgung von belastetem Altmaterial, berücksichtigt und dabei die betroffenen Hausbesitzer nicht überfordert. Dieser Kompromiss wird aber den Haushalt der Gemeinde und damit alle Ilseder Bürger lange belasten und darf deshalb nicht weiter ausgehöhlt werden.“

Der komplette Leserbrief von Rüdiger Blimke (Groß Ilsede):

„Die Neufassung der Straßenausbausatzung (Strabs) für die Gemeinde Ilsede wurde beschlossen. Die Ungerechtigkeit der Anliegerbeiträge wurde in der Vergangenheit sehr emotional diskutiert. Am liebsten wäre es vielen gewesen, wenn die Anliegerbeiträge abgeschafft würden. Sind sich die Ilseder Bürger über die Konsequenzen dieser Neuregelung/Abschaffung in vollem Umfang bewusst? Allein die jetzt verabschiedete Neuregelung der Strabs belastet den Gemeindehaushaltsplan 2021 mit zusätzlichen Ausgaben in Höhe von 570.000 Euro – nur für die Ortsdurchfahrt in Gadenstedt. Eine Straßenzustandsanalyse ergab, dass für über 100 Straßen in der Gemeinde Ilsede Renovierungsmaßnahmen erforderlich sind – sowohl mit Kanalisationsinvestitionen, als auch mit Arbeiten ausschließlich am Belag und dem Unterbau. Das bedeutet für den Steuerzahler in der Gemeinde eine dauerhaft spürbare Erhöhung der Grundsteuer A+B. Wir müssen uns auf eine Verdoppelung der jetzigen Grundsteuer einstellen. Zusätzlich muss die Einmalzahlung an das finanziert werden, die Steuermindereinnahmen durch die Corona-Pandemie berücksichtigt werden, die Finanzierung des Grundschulneubaus in Gadenstedt berücksichtigt werden und die Kostenfreiheit in Kindertagesstätten (Kitas) kompensiert werden. Der Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen und der „schwarzen Null“ soll auch erfüllt werden. Fragen Sie doch mal nach, ob die Bedarfszuweisungen in Höhe von 2 Millionen Euro vom Land Niedersachsen eingeplant werden können? Fakt ist, dass dieses Gesamtpaket von irgend jemanden bezahlt werden muss. Ob es nun Bürgerumlage, Anliegerbeiträge oder Grundsteuer A+B heißt, ist egal – der Bürger zahlt immer, auch unsere bekannten Revolutionäre in der Gemeinde. Bis hierher ist das auch okay. Aber mit einer Sache bin ich nicht einverstanden: „Meine“ Straße ist vor einigen Jahren vollumfänglich saniert worden, dafür habe ich mehrere Tausend Euro Anliegerbeiträge bezahlt. Jetzt werde ich für die Verschleppung von notwendigen Instandsetzungsmaßnahmen in Gadenstedt (seit 1985 wird versucht, die Instandsetzung der Ortsdurchfahrt umzusetzen) mitbestraft und zahle künftig eine spürbar höhere Grundsteuer. Grundsteuer kann nur von allen erhoben werden und nicht nur von einem Teil der Bürger einer Gemeinde. Sinnvoll, gerecht und konstruktiv wäre es gewesen, wenn die Folgen der Verschleppung von denjenigen getragen worden wären, die dafür verantwortlich sind – damit meine ich nicht nur die Gadenstedter. Auch in anderen Ortsteilen wurden notwendige Straßensanierungen durch Bürger und Politiker verhindert. Die Konsequenzen sind die gleichen, wenn nicht sofort etwas Gerechteres zur Finanzierung der Kosten unternommen wird oder diejenigen belohnt werden, die ihre Anliegerbeiträge in der Vergangenheit gezahlt haben. Ansonsten kann ich die Kommunalwahlen im September 2021 nutzen, um meine Meinung kund zu tun.“