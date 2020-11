Ilsede. Ziel ist, den Schülern spielerisch die französische Sprache und Kultur zu vermitteln. Das, so die Bilanz der Schule, ist beim Besuch gelungen.

Das France-Mobil macht Station an der Realschule Groß Ilsede

Das France-Mobil zu Besuch im Landkreis Peine: Es machte Station an der Realschule Groß Ilsede. Französischlehrerin Doris Maurer-Lambertz hatte nach Angaben der Schule den Kontakt hergestellt, so dass Sascha Leclercq vom Institut Français aus Bremen anreiste, um mit den Schülern der 5. Klassen und den Französischkursen des 7. und 8. Jahrgangs Spiele in französischer Sprache zur Landeskunde zu absolvieren.

Spiele und aktuelle frankophone Musik

Zum Einsatz kamen Spiele, aktuelle frankophone Musik und alles, was Spaß und neugierig macht, so die Schule weiter. Die jüngeren Schüler waren demnach mit großem Engagement dabei, obwohl einige von ihnen zugaben, sie hätten zwar kein Wort verstanden, aber es sei super gewesen. Die Älteren konnten schon einige Sprachkenntnisse mit einbringen und auf die Fragen der Französin reagieren.

Ein freundliches Frankreichbild

Das wichtigste Ziel der jungen Lektorin von France-Mobil ist: Sie möchte Kindern und Jugendlichen an Schulen spielerisch die französische Sprache und Kultur vermitteln und ein attraktives, freundliches und aktuelles Frankreichbild vermitteln.

Die Bilanz der Realschule: Das ist ihr auf jeden Fall gelungen! Au revoir et à bientôt!

red