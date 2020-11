Münstedterin strickt Schals und Mützen – und verschenkt sie

Trübsal blasen – das kennt Karin Böker nicht, auch nicht in diesen bedrückenden Corona-Zeiten . Dabei sind der so agilen Münstedterin Pandemie-bedingt derzeit die Hände gebunden, denn viele Veranstaltungen und Aktivitäten müssen ausfallen . Also hat sich Karin Böker auf das besonnen, was sie schon ihr ganzes Leben lang gemacht hat und und was ihr viel Freude bereitet: das Stricken .

Das Foto zeigt die Rentnerin in ihrem Wohnhaus – in einem Meer von Wollknäuels in allen möglichen Farben. „Ich habe bereits 120 Mützen und Schals gestrickt“, berichtet Karin Böker – und ein wenig Stolz schwingt da mit: zu Recht. So etwa um 17 Uhr – erzählt sie – ziehe sie sich zurück zur Handarbeit, wenn es draußen dunkel ist. Drei, vier Stunden, berichtet sie weiter, brauche sie für eine Mütze beziehungsweise einen Schal. „Ich mich freue, wenn sich andere darüber freuen“ Was sie mit diesen vielen Stücken macht? Ganz einfach: „Ich verschenke sie“, antwortet Karin Böker. Die Frage, ob sie für die selbst angefertigten Schmuckstücke – andere lassen sich das teuer bezahlen – Geld nehmen wolle, ist fast schon ungehörig. „Nein, auf keinen Fall“, versichert sie: „Ich verschenke das, weil ich mich freue, wenn sich anderen darüber freuen.“ Und die Wolle sei ja auch nicht sehr teuer. So hat sie ihre Schals und Mützen bereits in die Pakete gepackt, die bei der Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ nach Osteuropa zu Bedürftigen gebracht werden. Andere gehen beispielsweise an die Peiner Tafel und das Deutsche Rote Kreuz (DRK) – „ich will sichergehen, dass sie an die Richtigen geraten“. Auch in Münstedt hat sie bereits ihre Strickereien verschenkt. Wer Interesse hat, kann sich bei Karin Böker melden, (05172) 8403.