Neues Ilseder Bündnis tritt bei Kommunalwahlen an

Angedeutet hat es sich, nun ist es amtlich: Die Interessengemeinschaft Adenstedt (IGA) und die Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land-Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) treten bei den Kommunalwahlen im September des nächsten Jahres mit einer gemeinsamen Kandidatenliste für den Ilseder Gemeinderat und den Peiner Kreistag an.

„Zusammenarbeiten, um mehr Bürgerwillen umzusetzen – dafür wollen wir bei der kommenden Kommunalwahl unsere Kräfte bündeln und gemeinsam mehr erreichen“, erklären der Vorsitzende der IGA, der Adenstedter Matthias Laue, und der Gruppenvorsitzende der FW-PB im Ilseder Gemeinderat, der Oberger Michael Baum. „Seit über einem Jahr stehen wir in einem engen Austausch. Schnell haben wir erkannt, dass wir inhaltlich und menschlich auf einer Wellenlänge liegen“, meint Laue. Baum fügt hinzu: „Gemeinsame Ziele haben wir schnell gefunden: Erhalt der Grundschulstandorte in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde sowie die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung in der Gemeinde Ilsede, aber auch bei vielen weiteren politischen Sachthemen herrscht Einigkeit“.

Mehrheit im Gemeinderat gegen Baums Forderungen

Bereits in der Vergangenheit hat sich Baum als Gemeinderatsmitglied in diesem Gremium gegen den Neubau der Grundschule in Gadenstedt (und damit für den Fortbestand der Grundschulstandorte in Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde) sowie gegen Straßenausbaubeiträge/Anliegerbeiträge (also gegen die Straßenausbaubeitragssatzung/Strabs) ausgesprochen – vergeblich, die Ratsmehrheit hat jeweils anders entschieden. Laue wiederum fordert im „Verein zum Erhalt dörflicher Grundschulen und dörflicher Strukturen“ vehement den Erhalt der drei besagten Grundschulstandorte in Alt-Lahstedt.

„Wir stehen für eine andere Politik: Wir wollen eine sachorientierte, glaubwürdige Kommunalpolitik betreiben und dabei nah am Bürger und dessen Willen sein – eine Politik mit gesundem Menschenverstand“, erläutert Baum. Laue betont: „Die IGA wird sich weiter maßgeblich um die Belange in Adenstedt kümmern und dort im nächsten Jahr wieder bei der Ortsratswahl antreten.“

Schon wird gemunkelt, aus der Liaison zwischen IGA und FW-PB könnte (noch) mehr entstehen: eine Kandidatur bei der Ilseder Bürgermeisterwahl im nächsten Jahr und bei der Landtagswahl in zwei Jahren.