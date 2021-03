Einbrecher haben in der Zeit von Mittwoch, 11 Uhr, bis Donnerstag, 11.30 Uhr, ein Fenster eines Wohnhauses in der Tegtstraße in Groß Lafferde aufgehebelt und sich so Zugang zum Gebäude verschafft.

Polizei sucht Zeugen

Sie erbeuteten nach Angaben der Polizei vom Freitag Wertgegenstände und verursachten einen Schaden von 6000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizei in Salzgitter unter (05341) 18970 zu wenden.

red