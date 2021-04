Fahrer flüchtet in Hohenhameln vor der Polizei

Die Polizei hat am Dienstagabend gegen 18 Uhr in der Hämelerwalder Straße in Hohenhameln versucht, einen 39-jährigen Autofahrer anlässlich einer Verkehrskontrolle anzuhalten und zu kontrollieren. Nachdem die Beamten dem Mann Haltezeichen gegeben hatten, flüchtete er in einer rücksichtslosen Fahrweise, heißt es im Polizeibericht vom Mittwoch.

Mann hatte keinen Führerschein

Pech für den flüchtenden Autofahrer: Die Polizei konnte ihn und sein Fahrzeug ermitteln. Bei der Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein hatte. Nun ermittelt die Polizei gegen ihn.

red