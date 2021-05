Täter dringen in ein Adenstedter Einfamilienhaus ein

Die Tat ereignete sich an der Straße Am See.

Bislang nicht ermittelte Täter sind nach Polizeiangaben in Adenstedt an der Straße Am See im Zeitraum zwischen Freitag, 28. April, 15 Uhr, und Montag, 3. Mai, 15 Uhr, über ein Fenster in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Es wurden mehrere Räume von den Tätern durchsucht. Ob etwas entwendet worden ist, ist aktuell noch nicht bekannt, heißt es im Bericht vom Dienstag. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Wohnungseinbruchdiebstahls ein. Es werden Zeugen gesucht.

Kontakt: (05171) 9990.

red