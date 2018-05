Ich hab mal wieder etwas verlegt. Diesmal sind es wichtige Dokumente. Ich habe schon all meine Taschen durchwühlt, in der Hoffnung, dass sie irgendwo dort liegen. Dabei könnte ich schwören, dass ich sie immer in meiner Handtasche dabei habe. Pustekuchen! Dieses fiese kleine schwarze Mäppchen hat...