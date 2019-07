Die Feuerwehr in der Schule

Mittendrin den Sommerferien, da denkt wohl kaum ein Schüler im Peiner Land daran, wie er vielleicht seine Mathe-Note verbessern könnte. Wichtiger ist dieser Tage, ein schönes Plätzchen im Freibad zu ergattern. Und die Werbung „Schulaktion“, hier und da in der Innenstadt zu sehen, spricht eher die nächsten Abc-Schützen an, die den Schulstart kaum abwarten können. Dennoch wollen wir hier Alarm machen für eine feurige Idee aus Mecklenburg-Vorpommern: Dort startet die Feuerwehr ein dreijähriges Schulprojekt – an ausgewählten Schulen werden die Kinder im Brand- und Katastrophenschutz unterrichtet, andererseits haben die Wehren Gelegenheit, dringend benötigten Nachwuchs zu gewinnen. Das könnte auch in Peine für alle Beteiligten gewinnbringend sein?!

