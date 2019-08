Vorsätze gegen Schweinehund

Das war anregend und frustrierend zugleich, als sich am Samstag rund 50 Vereine und Organisationen am „Tag der Vereine und des Ehrenamtes“ in der Peiner Innenstadt präsentierten. So viele interessante Angebote, so viele nette und engagierte Menschen, die sich um die Kleinen und die Großen kümmern und ihnen alles mögliche beibringen! Schnell war ich beim „damit fange ich jetzt auch“. Doch am Ende behielt wieder einmal der innere...