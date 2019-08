Technik, die begeistert: Geld abheben in einer Bank am Automaten. Wenn es da nicht die Tücken des Objekts gäbe. „Ihre Karte ist ungültig oder defekt. Bitte wenden Sie sich an Ihren Kundenberater“, ist plötzlich – sinngemäß – auf dem Bildschirm zu lesen, selbstverständlich außerhalb der Geschäftszeiten des Geldinstituts. Der Hinweis auf den Kundenberater also nur nett gemeint. Was nun? Nicht verzagen! Beim nächsten Automaten klappt schon mal das Geldabheben, beim übernächsten sogar das Überweisen – das alles mit der derselben EC-Karte. Technik, die begeistert.

