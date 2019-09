Kunst direkt nebenan

Malerei und Fotografie, Keramikkunst und Bildhauerei, Schmuck und Teppichkunst: Bei den Offenen Ateliers im Peiner Land gibt es an diesem Wochenende jede Menge zu sehen. Insgesamt 33 Ateliers sind am Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet, 40 Kunstschaffende gewähren Einblick in ihre Arbeit und erzählen, warum Kunst für sie so wichtig ist. „Kunst ist Teil des Lebens, des Alltags – und direkt nebenan. Kunst führt Menschen...