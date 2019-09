Kein Schwein gehabt...

Eine Hasenpfote bringt Glück? Fragen Sie doch mal den Hasen...! Deswegen tue ich mich schwer, angesichts des Zugunfalls am Sonntagabend zwischen Vöhrum und Peine (siehe Artikel links) von „Glück im Unglück“ für die Zugreisenden zu sprechen. Von denen wurde niemand verletzt. Das ist gut so! Aber das dürfte bei den Wildschweinen, die der Regionalexpress auf seiner Fahrt von Hannover nach Braunschweig am Sonntag überfuhr, anders...