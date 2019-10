Rudi Carrell hat’s gewusst

Wie wird man(n) richtig alt? Wie fühlt man(n) sich im Alter gut? Wenn man aus dem Lesen all der Seiten, die darüber in diversen Zeitschriften bereits schon geschrieben wurden, Energie machen könnte, die man in gesunde Lebensjahre umsetzen könnte, dann müssten viele von uns mindesten 230 Jahre alt werden. Doch das gesunde Alter kommt nicht vom Lesen allein, auf die Praxis, also die praktische Umsetzung, kommt es an – ohne an dieser...