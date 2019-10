Schnurrend für den Blutdruck

Oh, ja! Tiere sind großartig, besonders wenn sie unsere guten Freunde sind. Ich schaue sie mir aber auch gerne an, wenn sie wild und frei sind, aber das ist eben nicht immer und überall möglich. Und manchmal ist so eine Begegnung auch sehr unerwünscht, beängstigend oder gar gefährlich. Das ist bei Hauskatzen in der Regel nicht so – wenn man sich ihnen unterwirft und ihre Regeln und Krallenreichweite beachtet. Geht man als Ignorant...