Die neue Welt der Kinder

Oh, guck mal, ein Wasserfall. Und ein Drache! Und ein Riesen-Flieger.“ Drei Kinder stehen in der City-Galerie am Fenster der ehemaligen Buchhandlung Gillmeister und drücken sich die Nase an der Scheibeplatt. Junge Künstler hatten im Sommer, nachdem das Geschäft geschlossen worden war, dort zusammen mit dem Verein „Kunst im Peiner Land“ freie Hand bekommen und ein Flächen-Kunstwerk mit dem Titel „Andere Welt“ gestaltet. Aus Draht und...