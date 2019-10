Frostige Zeiten im Kreis Peine

Frostige Zeiten – auch im Landkreis Peine: Erstmals in diesem Herbst musste ich nun morgens die Scheiben an meinem Auto freikratzen – der Wagen hat die Ehre, draußen im Freien übernachten zu dürfen. An dem Tag hat mir auch nicht geholfen, dass ich erst später als andere zur Arbeit fahre – die (nicht vorhandene) Wärme hat die Scheiben nicht schon für mich freigemacht. Bei der Gelegenheit fällt mir der Satz einer Kollegin ein: Nachts gibt es jetzt Frost, also hat sie kurzerhand ihre Blumen von draußen in die Wohnung gebracht. Tolle Idee – das hieße für mich: Da steht dann zwar kein Pferd bei mir auf dem Flur, aber ein Auto – das hätte doch was!

