Schätze am Straßenrand

Es funktioniert tatsächlich: Was für den einen ohne Wert ist, das ist für den anderen Gold wert. Seit Kindheitstagen wissen wir, das Rumpelstilzchen aus Stroh pures Gold spinnen kann. Und heute müssen wir nur einen Sperrmüll-Berg beobachten, um Zeugen einer besonderen Art des Wertstoff-Recyclings zu werden: Was der letzte Eigentümer auf dem Gehsteig vorm Haus für die Abfuhr deponiert, lockt flugs die Sperrmüll-Jäger an. Bisweilen...