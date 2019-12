Überraschende Gäste

Einiges sind wir gewohnt, was Wildtiere vor unserer Haustür angelangt: So geben sich Rehe und Kaninchen mancherorts schon die Klinke in die Hand in unseren Gärten. Trotzdem gibt es immer wieder auch Überraschungen: An der viel befahrenen Bundesstraße zwischen Sierße und Dungelbeck taucht plötzlich ein Fasan auf – ein eigentlich doch scheues Tier. Und in Bodenstedt läuft mir ein Eichhörnchen über die Straße – so was habe ich auch noch nicht erlebt.

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an