Altbewährte Methode

Das Peiner Bahnhofsklo ist wieder einsatz- oder auch sitzbereit (siehe Meldung unten). Das führt zwangsläufig zu der Kategorie „Sinnlose Apps“ auf dem Mobiltelefon. Aus Angst vor fehlender Speicherkapazität hatte ich mal eine für die Suche nach dem nächsten öffentlichen WC auf meinem geladen. Wo muss ich hin, wo kann ich sein? Diese Frage sollte über Geodaten geklärt werden. Doch das dauerte meistens so lange, dass ich auf eine in alten Zeiten mal bewährte Methode zurückgriff: „Man fragt jemanden!“ Das ging dann doch in der Regel wesentlich schneller. Mangels Speicherkapazität auf meinem nicht mehr bewährtem, alten Smartphone habe ich die App dann wieder gelöscht. Kein Verlust!

