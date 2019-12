Notstand im Kreistag

Von wegen kuschelige Besinnlichkeit zu Weihnachten: Zwar waren drinnen im S-Treffpunkt der Sparkasse in Peine die Tische für den Kreistag süß gedeckt mit Weihnachtsgebäck, und draußen im Foyer wurde bereits ein feines Essen angerichtet – so wie alle Jahre wieder, wenn die Kreis-Kommunalpolitiker zu ihrer letzten Sitzung im Jahr zusammenkommen. Doch dieses Mal wurde es noch einmal ungemütlich. Um die Klimakrise und den Klimaschutz ging es, und da holte – um im jahreszeitlichen Bild zu bleiben – der Weihnachtsmann die Rute raus und ließ sie kräftig kreisen.

Schade, dass die Peiner Aktivisten der globalen Klimaschutz-Jugendbewegung „Fridays for Future“ an dem Abend nicht dabei waren. Nachdem sie bei ihren Protestaktionen im Verlauf des Jahres von Sprechern des Rathauses wie vom Kreishaus doch zu hören bekommen hatten, dass auf kommunaler Ebene schon viel fürs Klima getan werde, hätten sie sich nun verwundert die Augen gerieben. Ihre Protestplakate mit Forderungen nach mehr und sofortigem Klimaschutz hätten der Diskussion den richtigen Rahmen gegeben.

Was die Gemüter im Kreistag derart erhitzte, war der Antrag der Grünen, der Kreistag möge den „Klimanotstand“ erklären und damit die Eindämmung der Klimakrise und ihrer Folgen als Aufgabe von höchster Priorität anerkennen. Was bereits viele Kommunen vollzogen haben, viele Länder in aller Welt, die EU und der Papst, fand im Peiner Kreistag keine Mehrheit. Grünen-Chef Heiko Sachtleben beschwor seine Kommunalpolitiker-Kollegen zwar noch einmal, eine solche Erklärung stelle einen „existenziellen Aufschrei“ dar, ein moralisches Bekenntnis. Doch mit solcher Symbolpolitik wollten sich weder die SPD zum Beispiel, noch die Freien Bürger Ilsede (FBI) anfreunden. Schon gar nicht die CDU. Für die Christdemokraten nahm Silke Weyberg die eingangs erwähnte Rute in die Hand und versohlte – zumindest verbal – die Anwesenden. Den Vortrag der Grünen nannte sie Empörungsrhetorik und Panikmache. Die Grünen wollten offensichtlich eigenes „Gutmenschentum“ in ein gutes Licht rücken. Denn in den letzten rot-grünen „Regierungsjahren“ im Kreis sei in Sachen Klimaschutz nichts passiert – der Grünen-Antrag sei also eine eigene Bankrott-Erklärung. Und Weyberg legte nach: „Wir müssen uns alle an die eigenen Nasen fassen, wir haben alle nichts Konstruktives auf die Reihe bekommen.“ Widerspruch gab es nicht, die Kritik blieb so stehen. Auch Umwelt-Dezernent Christian Mews, der die „Fridays for Future“-Proteste in Peine mit seiner Teilnahme aktiv unterstützt hatte, sah sich in dieser Situation nicht zu einer „Gegendarstellung“ veranlasst. Silke Weyberg appellierte noch: „Unsere Aufgabe ist es, vor Ort Lösungen zu erarbeiten – unter Berücksichtigung der Belange der Menschen im Landkreis Peine.“ Nicht nur die „Fridays“-Aktivisten sind gespannt, welche Früchte dieser Appell im Kreis Peine im nächsten Jahr hervorbringt.