Rätselhafte Kennzeichen

BM, S, TR, OG – viele Autos mit auswärtigen Kennzeichen sind über die Feiertage auf den Straßen im Peiner Land auszumachen. Ganz klar: Weihnachtszeit ist Besuchszeit, und wer konnte, hat gleich die einzelnen „übrig gebliebenen“ Arbeitstage des Jahres frei gemacht. So lohnt sich die längere Fahrt. S am Auto, das sind die Stuttgarter. Der Mercedes mit TR kommt aus Trier. Aber das Kennzeichen BM? Fahrzeuge aus dem Rhein-Erft-Kreis tragen es, wobei BM für den Verwaltungssitz Bergheim steht. Ähnlich verhält es sich mit OG, das an Autos aus dem Ortenaukreis zu lesen ist. Dort ist der Verwaltungssitz Offenburg. Hätten Sie das erraten!

