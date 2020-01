Schlechte Nachrichten, gute Nachrichten

Das neue Jahr ist schon in vollem Gang. In manchen Wohnstuben im Peiner Land steht zwar bis heute (oder länger) noch der festlich geschmückte Christbaum, aber der normale Alltag führt schon wieder Regie.

Die ersten Tage des neuen Jahres im Peiner Land wurden leider auch schon von traurigen Nachrichten überschattet. Abgesehen vom üblichen Übermut einiger Hobby-Feuerwerker in der Silvesternacht eskalierte in Adenstedt zwischen zwei Männern, 21 und 33 Jahre alt, ein Streit über Knaller. Dabei wurde der 33-Jährige offenbar mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt. Gegen den 21-Jährigen wird nun wegen versuchten Totschlags ermittelt.

Traurig stimmend auch der Ausgang des Löscheinsatzes der Freiwilligen Feuerwehr Peine-Kernstadt am Mittwoch dieser Woche im Asia-Bistro „Bambus“ an der Schützenstraße in Peine. Bei der Brandbekämpfung entdeckten die Einsatzkräfte eine Leiche in dem Lokal. Vorsorglich mussten elf Bewohner aus anliegenden Wohnungen evakuiert werden – sie konnten später in ihre Unterkünfte zurückkehren. Der Tote ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht durch den Brand und auch nicht durch ein Fremdverschulden ums Leben gekommen. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Diese Woche bescherte den Peiner aber auch positive Nachrichten. So ist nach der Schließung des „M-Modemarktes“ in der Peiner City zum Jahresende nach nur kurzem Leerstand schon wieder ein neuer und namhafter Mieter am Start: Das Hamburger Unternehmen „Peek & Cloppenburg“ will dort Anfang März ein Mode-Outlet unter dem Namen „Marken Outlet Store Peek & Cloppenburg“ eröffnen. Das dürfte der Peiner Bummelmeile, auf der zuletzt durch diverse Geschäftsschließungen mehr und mehr Lücken gerissen worden sind, nur gut tun, auch wenn das Mode-Unternehmen sich zunächst eine auf zwei Jahre begrenzte Testphase für den Peiner Markt gesetzt hat.

Weitere Meldungen über Neueröffnungen in diesem Jahr würden die Kundschaft ebenso wie die Kaufmannschaft freuen – damit es wieder mehr Vielfalt und mehr Leben auf der Bummelmeile gibt.

Der Beginn eines neuen Jahres ist traditionell auch der Anlass für Neujahrsempfänge – in gemeinsamen Runden schwören sich die Teilnehmer auf ein gutes neues Jahr ein. Beim Neujahrsempfang der Stadt Peine hat Bürgermeister Klaus Saemann seinen 250 Gästen eine inspirierende Aufgabe gestellt: „Beantworten Sie sich bitte zwei Fragen: Welchen Beitrag leiste ich für die Teilhabe anderer Menschen am gesellschaftlichen Leben? Wie setze ich mich künftig für die Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhaltes ein?“

Zwei Fragen, die jeder Peiner für sich beantworten, für sich als Herausforderung nehmen sollte. Denn der gesellschaftliche Zusammenhalt ist der Kitt, der eine Gesellschaft erst lebenswert erhält und ihr Überdauern als solidarische Gemeinschaft sichert.