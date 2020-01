Rekordversuch im Halbschlaf

Die Flugeigenschaften von Tannenbäumen wurden am Samstag in Peine hinreichend überprüft. Was so alles fliegen kann...?! Mein Vater erzählt immer wieder gerne die Episode, dass ich als Kind ebenfalls Experimentierfreude in Bezug auf Fluggeräte an den frühen Tag gelegt habe. Nach dem für meine Mutter stets zähem Wecken an Schultagen, habe ich mich gerne noch gedrückt und für ein paar Minuten nach nebenan zu meinem Vater ins Bett verzogen. Dort musste uns die Mutter dann meistens beide (neu) wecken. Angeblich habe ich dabei, schwer schlaftrunken, etwas von einem Rekord gemurmelt, den ich zu brechen gedachte. Und zwar den im „Gummistiefel-Weitwurf“! Ich weiß aber nicht mehr die Weite...

