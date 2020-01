Wenn das Brot auf dem Teller fehlt...

Ohne die Landwirt fehlt uns so Einiges – auch und vor allem etwas zum Essen. Denn Brot, Wurst und Käse kommen nicht durch Zauberei in Supermärkte.

Zwei Hände sind zu sehen mit einem Messer, doch zu schmieren ist auf dem Teller nichts – das Brot ist nicht da. „Ohne uns fehlt einfach was“, ist auf den Bannern zu lesen, die im Kreis Peine zu sehen sind – in Köchingen, in Münstedt und und und.

Ja, ohne die Landwirt fehlt uns so Einiges – auch und vor allem etwas zum Essen. Denn Brot, aber auch Wurst und Käse kommen nicht durch Zauberei in die Regale der Supermärkte. Deshalb ist es gut, dass sich „Eure Landwirte aus dem Braunschweiger Land“, von denen die Banner stammen, in der Bevölkerung in Erinnerung rufen. Doch die Diskussion über die Landschaft, über eine nachhaltige ökologische Landschaft, ist damit nicht beendet, sondern eher im Gegenteil: Sie beginnt erst und wird sicherlich mit Leidenschaft geführt. Hoffentlich mit fairen Mitteln und Respekt voreinander.

