Vom Himmel gefallen

Die Primeln sind da! Weiß, gelb, rosa,rot und violett – in vielen Farben leuchten sie uns aus den Blumengeschäften entgegen und animieren uns, sie zu kaufen und mit nach Hause zu nehmen, um das Wintergrau aus den Häusern und Stuben zu vertreiben. Hoffnungsträger für alle, die sich den Frühling herbeisehnen!

Mal abgesehen von den Gänseblümchen, die schon wieder vorwitzig aus dem Rasen herauslugen, gehören die Primeln zu den ersten Blühpflanzen eines jeden Jahres – in den Töpfen wie auch in den Gärten. Nicht um sonst lautet ihr botanischer Name „Primula“, „die Erste“.

Im Volksmund wird die Primel meist „Schlüsselblume“ genannt. Warum? Dazu gibt es eine Legende, nach der Petrus ein Schlüsselbund zur Himmelpforte aus der Hand gefallen sein soll. Engel holten den Schlüsselbund zurück – und dort, wo er die Erde berührt hatte wuchs die erste Schlüsselblume.

Diskutieren Sie auf Facebook unter Peiner Nachrichten oder mailen Sie an