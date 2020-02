Es lebe der Baum

Gefällt haben sie im Vechelder Einkaufszentrum Bäume – und ganz schnell sind wir beim Thema Baumschutzsatzung.

Im Landkreis Peine scheint eine solche Satzung zwar nicht angesagt zu sein; jedenfalls steht die Gemeinde Vechelde mit ihrem Verzicht auf eine Baumschutzsatzung kreisweit nicht alleine da. In Städten wie Wolfsburg und Hannover gibt es hingegen – so ist nachzulesen – solche Satzungen: wobei in Hannover die Baumschutzsatzung keineswegs das generelle Verbot von Baumfällungen vorsieht. Vielmehr muss dort das Entfernen von Bäumen bei der Stadtverwaltung angezeigt werden – sie genehmigt dann nach einer Begutachtung die Fällung oder eben nicht. Möglicherweise ist das auch in gangbarer Weg im Landkreis Peine.

