Im Wartezimmer

Nirgendwo vergeht die Zeit so langsam wie in einem Wartezimmer. Die Menschen gehen unterschiedlich damit um.

Sie kennen das sicher auch: Nirgendwo vergeht die Zeit so langsam wie in einem Wartezimmer. Wie vertreiben Sie sie? Gehören sie zu denjenigen, die auf ihrem Smartphone herumtackern, obwohl auf einem großen Schild an der Eingangstür darum gebeten wird, die Dinger bitte auszuschalten? Blättern Sie in den Zeitschriften? Gehen Sie Ihren ganz eigenen Gedanken nach? Oder suchen Sie das Gespräch mit den Mitwartenden um Sie herum? Das ist mitunter die netteste Variante – es muss sich ja nicht um Krankheiten drehen.

