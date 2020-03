Hände aus dem Gesicht!

Fassen Sie sich nicht ins Gesicht!“ Immer wieder hören wir in diesen Tagen Coronavirus-trächtigen diesen Appell von Medizinern, Politikern und allen möglichen Leuten in Nachrichten und Gesprächsrunden im Fernsehen. Und was machen viele, noch während sie es sagen: sie jucken sich an der Nase oder reiben sich am Auge. 3,6 Mal pro Stunde fassen wir uns mit den Händen ins Gesicht, das haben amerikanische Forscher in einer 2013 veröffentlichten Studie dargelegt. Viren und Bakterien können so ungehindert von den Händen in den Körper gelangen. Meist geschehe das Sich -ins Gesicht -fassen unbewusst. Was man dagegen tun kann? Eigentlich nur, sich das Unbewusste bewusst zu machen.

