Urlaubs-Blues? – nicht mit mir

„Wie herrlich ist es, nichts zu tun und dann vom Nichtstun auszuruh’n“: Dieses kurze Gedicht von Heinrich Zille hätte fast das unfreiwillige Motto für meinen Urlaub in der vergangenen Woche gebildet. Eigentlich wollte ich wandern, aber daraus wurde nichts: Corona sei Dank, Zeltplätze haben zurzeit dicht. „Lagern verboten“, wie es in den einschlägigen Allgemeinverfügungen heißt. Aber an die frische Luft ging es trotzdem für mich. Rauf auf den Drahtesel und die Braunschweiger Parklandschaft erkunden. Prinz-Albrecht-Park, Theater- und Museumspark, Gaußbergpark und der kleine Maschplatz haben alle einen Spaziergang abbekommen – mit dem Westpark bin ich quasi schon per Du. Selbst Riddagshausen, das von meiner Wohnung aus am anderen Ende der Stadt liegt, ist meiner Wanderlust nicht entkommen. Immer dabei: ein bis zwei Bücher, die Tageszeitung meines Vertrauens und eine Kanne Tee. Und ich war nicht der Einzige: Halb Braunschweig schien denselben Gedanken zu haben. Überall tummelten sich die Menschen – unter Einhaltung der Sicherheitsabstände versteht sich. Ob es vor der Eisbude am Prinz-Albrecht-Park immer anderthalb Meter waren, ist fraglich. Hauptsache, ich musste mich nicht vom Nichtstun ausruh’n.

