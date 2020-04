Journalisten haben Verantwortung, sie haben Macht – sagen einige – sie können öffentlich Druck ausüben. Das würde ich natürlich nie missbrauchen, aber wir hatten eine Heimarbeit-Videokonferenz, in der es um neue Arbeitsabläufe ging. Ich habe vorgeschlagen, dass es regelmäßig Eis vom Chef für die Redaktion gibt. Ich meine, die Zustimmung per Akklamation (per Beifall) laut vernommen zu haben – mehrheitlich...

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an