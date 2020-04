„Sauber, endlich: Groß Gleidingen. Gratuliere, so was öffnet den Horizont.“

Als Zugezogener kenne ich mich in dieser Ecke Deutschlands noch nicht sonderlich gut aus. Einem Kollegen von mir stieß es aber besonders auf, dass ich, da ich jetzt in der Braunschweiger Weststadt lebe, noch nie etwas von Groß Gleidingen gehört hatte. Das 749-Seelen-Dorf, urkundlich wohl zuerst im neunten Jahrhundert erwähnt, müsse ich gesehen haben. Jetzt war es so weit: Nach der Arbeit lief ich hin und machte ein Beweisfoto. „Sauber, endlich: Groß Gleidingen. Gratuliere, so was öffnet den Horizont“, lautete seine euphorische Antwort. Einen Nabel der Welt weniger zu besuchen.

