Hoffen aufs nächste Mal

Endlich – manch einer hat am Wochenende den ersten Gottesdiensten im Kreis Peine nach Wochen entgegenfiebert. Die Ernüchterung ist aber auf dem Fuß erfolgt: Denn nicht in jeder Kirche wurde schon am Sonntag gefeiert. In einigen evangelischen Gemeinden gab es zwar bereits Gottesdienste, aber nicht in allen. Und katholische Gottesdienste waren kreisweit – wie im gesamten Bistum Hildesheim – ebenfalls noch nicht angesagt. Wegen „Corona“ sind bei Gottesdiensten Auflagen wie das Abstandsgebot einzuhalten – und das erfordert Aufwand, der so kurzfristig offenbar nicht überall zu stemmen ist. Es bleibt das Hoffen auf nächsten Sonntag.

