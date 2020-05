Traumurlaub ohne Häkchen

In diesen Zeiten kann man an die sonst üblichen Reisen (fast) nicht im Traum denken.

Als ich noch beim Radio war, galt es als absolutes „geht gar nicht!“, sich mit persönlichen Gemütszuständen, beispielsweise mit „tschüss, und ich habe jetzt Urlaub!“, bei den Hörern, die womöglich und nicht überraschend noch arbeiten müssen, aus Sendungen abzumelden. Aber Zurückmelden aus meinem Homeurlaub darf mich an dieser Stelle schon bei den Lesern, finde ich. Und das, obwohl die Arbeit für die Zeitung ja „natürlich“ genauso schön wie Urlaub ist! In der Schreibausbildung hatte man mir beigebracht, Ironie zu vermeiden, da sie oft nicht erkannt werde - übrigens auch nicht, indem man gewisse Wörter in Anführungszeichen setzt… Wie auch immer: Ich bin wieder da und bereit für neue Lesegeschichten. Nur herbei, mit den Anregungen und Vorschlägen, bitte! Noch fällt mir genug ein, auch ohne Corona. Ansonsten müsste ich Sie mit meinem „Traum“-Urlaub auf Juist behelligen, denn/aber da war ich in diesem Jahr erstmals seit vielen Jahren nicht. Das Virus nervt echt!

Diskutieren Sie auf Facebook unter

Peiner Nachrichten oder mailen Sie an