Abstand halten, Hände desinfizieren, sich in Listen eintragen und natürlich Schutzmasken tragen – es ist beim Besuch von Veranstaltungen schon Standard geworden. Aber ist Ihnen aufgefallen, dass das Angebot an Masken immer bunter und vielfältiger wird? Es gibt sie in bunten Farben, mit lustigen Punkten, Smilieys und aufgedruckten Wünschen wie „Bleib gesund“. Beim Hofkonzert in Wense gilt heute Abend: „Zieht eure schönsten und witzigsten Masken an.“ Masken-Modenschau!

