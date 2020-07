Die Sache mit der Geduld

Samstag, nach 19 Uhr. Eine Zeit, die viele Menschen noch zum Einkaufen nutzen. Die Schlange an der Kasse wird immer länger und die ersten Rufe sind zu hören, warum denn – wie sonst üblich – die zweite Kasse nicht besetzt wird. Antwort: Weil der eingeplante Kollege zu Dienstbeginn nicht angetreten ist – warum auch immer. Wer unterwegs ist, dem kann ständig etwas passieren, kennen wir doch alle. Und, mal ehrlich, so dringende Termine, dass wir nicht ein paar Minuten länger warten können, haben wir am Samstagabend doch alle nicht, oder? Übrigens, die durchschnittliche Wartezeit an deutschen Kassen liegt bei 6,9 Minuten. So lange war das in dieser Schlange nicht!

