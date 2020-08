Räder und Rolle rückwärts

Im Peiner Klinikum geht es nun mächtig ab. Endlich überwiegen positive Meldungen! Was sie wert sind, wird man sehen. Die Privatisierung von einst öffentlichen Aufgaben und Einrichtungen war eine Zeit lang eine Mode. Die Profis können es besser, arbeiten nicht so faul wie Beamte, haben andere Möglichkeiten, die Verbesserungen bringen, pulverisieren die Schulden, hieß es im von mir stark zugespitzten Tenor meistens. Nun, verwahrloste Grünflächen, nicht funktionierende Ampeln oder Müllabfuhren zeigen, dass das zumindest teilweise ein Trugschluss war. Ganz zu schweigen von wieder zurück auf den Markt beförderten Einrichtungen, die sich finanziell wohl nicht mehr lohnten für die Betreiber. Auslagerungen an Externe waren auch so ein Ding. Hier und da wird das Rad nun (teuer) zurückgedreht. Bleibt zu hoffen, dass in zehn Jahren nicht wieder das böse Erwachen und die nächste Rückwärtsrolle kommen!

