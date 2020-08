Eintracht als Wetteinsatz

Alle reden über Bayern München – wir nicht. Wir reden über Eintracht, über unsere Braunschweiger Eintracht. „Unsere“? Ja, unsere – auch wenn ich zwei Mal quasi gegen Eintracht gewettet habe. Gott sei Dank hat sich jemand gefunden, der dagegen gehalten – und gewonnen hat: Peter Splitt aus Vallstedt, bestens bekannt in Feuerwehrkreisen. Und eingefleischter Eintracht-Fan: Zunächst hat er in schwierigsten Zeiten die Eintracht nicht aufgegeben, hat in der Saison 2018/2019 auf Klassenerhalt gesetzt; und in dieser Saison 2019/2020 hat er auf Aufstieg gewettet. In beiden Fällen ist Peter Splitt der (verdiente) Sieger – und ich der Verlierer, der natürlich sehr gerne seine Wettschulden (eine Kiste Braunschweiger Bier) eingelöst hat beziehungsweise heute einlöst. Könnte aber sein, dass es zu einer dritten Wette gar nicht mehr kommt – sie müsste ja wohl lauten: Klassenerhalt in der Zweiten Liga – ja oder nein? Andererseits: Ohne unsere Wetten fehlt der Eintracht die Motivation – und dann wird es eng mit dem Klassenverbleib!

