Vorgarten als Lagerplatz

Nein, ich will nicht meckern – schließlich geht es hier um eine „gute Sache“: In meinem Heimatort in Ilsede, genauer gesagt in meiner Straße haben sie das „superschnelle“ Internet (Glasfaser) verlegt, auf das sich viele so freuen. Und die Bauarbeiter sind wirklich fix bei der Sache – zumindest in meiner Straße. Doch wo gehobelt wird, fallen auch Späne: Mein Vorgarten ist zum Lagerplatz für Baken und ihre Fußplatten geworden. Und für Asphaltteile, die rechts und links von meinem Grundstück auf der Straße für das Verlegen der Internetleitungen entfernt worden sind. Ein paar Tage warte ich noch, dann frage ich mal nach, wann das alles wieder verschwindet aus dem Vorgarten. Wo gehobelt wird, fallen halt Späne.

