Starfighter und teure Trecker

Was damals so alles auf dem Acker landete...

Ach, ja! „Die Rübe“ – ich erinnere mich da an eine Platte, die ich, jung und unbedarft, bei Onkel und Tante, Cousins und Cousinen sehr gerne hörte, nachdem mich meine Familie auf den Weg in den Skiurlaub dort abgegeben hatte. Zuvor dachte ich ja noch, dass Pumuckl mein Lieblingsradikaler gewesen sei. Wenn man heute nach der Scheibe im Internet sucht, stößt man auf Texte wie: „Lustige und listige Lieder für Kinder. Die Lieder dieser CD haben Fredrik Vahle und Christiane Knauf schon vor über 25 Jahren gesungen. Sie sind heute so aktuell wie damals.“ Das Cover hat sich allerdings verändert. Zu meiner Zeit steckte da noch ein Starfighter („Witwenmacher“) im Acker. Aber der Bauer war damals schon sauer, weil sein Trecker 18.000 Mark kostete. Was für Zeiten...!

