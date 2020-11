Zusammenhalt in der Krise

In der Krise halten wir zusammen: Manch einer mag beklagen, dass dem gerade jetzt in Corona-Zeiten nicht oder nicht genug ist. Doch mein Eindruck ist, was die Gastronomie anbelangt, ein anderer: Vielerorts unterstützen die Kunden/Stammkunden die Restaurants dadurch, dass sie sich ihr Essen von dort abholen – den Eindruck habe ich in Vechelde gewonnen, und den Eindruck habe ich auch in meiner Heimatgemeinde Ilsede. Zudem gibt der eine oder anderem dem Restaurantbetreiber sicherlich auch ein (höheres) Trinkgeld. Gut so: In der Krise halten wir zusammen!

