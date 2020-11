Kreis Peine in Zeichnungen

Das Rittergut in Alvesse/Vechelde, die Ausstellungsstätte „ZeitRäume“ in Bodenstedt: Zeichnungen davon wären auch schöne Weihnachtsgeschenke.

Die katholische Kirche „Zu den heiligen Engeln", die Jakobikirche, die Töpfers Mühle, der Brunnen auf dem historischen Marktplatz mit dem alten Rathaus im Hintergrund und ein Blick durch die Fußgängerzone – das alles versehen mit Menschen in der Kleidung von anno dazumal: Ein Kunstversand ausgerechnet aus Gütersloh bietet diese gezeichneten Motive aus der Stadt Peine an. Eine nette Idee – vielleicht auch zu Weihnachten. Doch natürlich hat unser Landkreis noch viel mehr zu bieten: die Rittergüter beispielsweise in Alvesse/Vechelde und Abbensen, die Ausstellungsstätte „ZeitRäume“ in Bodenstedt oder das Ilseder Hüttengelände. Zeichnungen davon wären bestimmt auch schöne Weihnachtsgeschenke.

