Völlig überraschend rückt auch dieses Jahr Weihnachten unaufhaltsam heran. Unsereins ist nun mit wesentlichen Lebensfragen befasst: Was schenke ich der Göttergattin, den Kindern, Enkeln, Geschwistern und natürlich der Mutter?

Für die sonstige Verwandtschaft gibt es keine Geschenke. Sie, Freunde und Bekannte werden über das Telefon, per SMS oder WhatsApp oder Grußkarten mit analogen und digitalen „Happy-Christmas-Botschaften“ bedacht.

Nun, erst mal das Naheliegende. Meine Frau und ich beschenken uns heuer – Stress sparend – selbst, mit einer gemeinsamen Gabe: Wir investieren in rostige Stahlblechelemente für den Naturgarten. An denen sind wir vorher gefühlt unendlich oft „nur so“ vorbeigelaufen. Und nun haben sie endlich ihre unwiderstehliche Wirkung entfaltet und sind in unseren Besitz geraten. Dese Teile habe ich „mal eben schnell“ noch an den dafür vorgesehenen Plätzen im Naturgarten statisch sicher, sturm- und windfest einzubauen. Das ist meiner Frau sonnenklar. Ich bin als lieber Gatte selbstverständlich bemüht, ihr diesen winzigen Gefallen baldmöglichst zu tun.

Für meine Mutter gibt es dieses Mal etwas Besonderes. Bei ihr zu Hause fiel mir jüngst ein Kalenderblatt auf, dass sie in der Küche an einer Wand angepinnt hat. Es zeigt in „naiver Malerei“ eine Wasserfläche, auf der sich unterschiedliche Boote und Schiffe nebst allerlei Gefieder tummeln. Eine Möwe hockt auf einem großen Pfosten, eine Entenmutter schwimmt mit ihrem reichlichen Nachwuchs im Gefolge herum, Kinder und Erwachsene kreuzen als Freizeitkapitäne durchs Wasser, eine Katze schaut hungrig auf die Möwe.

Das Bild vermittelt eine heitere maritime Atmosphäre. Meine Mutter liebt dieses Bild und hatte es aus einem alten Kalender ausgeschnitten. Es inspirierte mich, ihr dieses Motiv als von mir gemaltes „naives Bild“ zu Weihnachten zu schenken. Wenn Laienmaler wie ich denken, „naive Malerei“ wäre einfach, dann mögen sie es gern selbst einmal versuchen. Es ist aber eine Kunst, das Bildmotiv als einfach und „als frisch drauf los gemalt“ darzustellen. Der gute Eindruck wird bewirkt, wenn kräftige Farben verwendet und viele Details angeboten werden. Perspektive und Schattenwurf spielen keine Rolle, Hauptsache eine gute Idee wird deutlich.

Diese Kunstform ist basisdemokratisch, für jedermann und jedefrau zugänglich. Sie lädt zu einer sehr persönlichen Kommunikation mit dem Gemalten ein. Ich gebe mir dabei Mühe, es macht Spaß, und am Ende ist es ein schönes persönliches Geschenk.

„Warum ist das Naive schön? Weil die Natur darin über Künstelei und Verstellung ihre Rechte behauptet.“ (Friedrich Schiller)

