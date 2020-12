Nächstes Jahr ist auch noch Zeit

So viel Zeit wie dieses Jahr habe ich selten in meinem Zimmer verbracht. Schon bei der ersten Coronawelle habe ich mir vorgenommen, die Zeit sinnvoll zu nutzen. Vielleicht mal Yoga machen, das soll ja gut tun. Oder die Gitarre nach Jahren wieder auspacken und regelmäßig üben. Oder vielleicht doch die Nähmaschine hinter dem Bett hervorkramen? Ein sinnvolles Hobby wollte ich, das ich regelmäßig ausüben kann – ohne das Haus zu verlassen müssen. Doch Sie ahnen es: Nichts davon habe ich in diesem Jahr geschafft. Aber bald ist ja Silvester. Und damit genau die richtige Zeit für gute Vorsätze. Was nehmen Sie sich für 2021 vor?

