Fußball contra Handball

Üblicherweise geht es in einem Finanzausschuss um nüchterne trockene Zahlen. In dem Ilseder Gremium allerdings hat Heiko Sachtleben (Grüne) für Belebung gesorgt: In der Debatte über das künftige Logo der Gemeinde – es soll die Zahl elf beinhalten mit Blick die elf Ortschaften in Ilsede – meint der Gadenstedter, ihn erinnere das zu sehr an den Fußballer-Satz „Elf Freunde müsst Ihr sein“, sei also zu sehr rückwärtsgewandt. Und überhaupt sei Fußball motorisch doch wenig anspruchsvoll. Entsetzen bei dem einen oder anderen Ausschusskollegen, der sich als Fußballfan entpuppt hat.

Früher hat Sachtleben Handball gespielt. Und aus meiner Zeit, als ich noch im Fußball aktiv gewesen bin, weiß ich: Fußballer und Handballer mögen sich nicht – angeblich. Welche dieser beiden Sportarten ist nun eigentlich motorisch anspruchsvoller? Fakt ist: Mitgliedermäßig liegt Fußball in Deutschland deutlich vor Handball – vielleicht ist das ja auch ein Grund für diese Hassliebe?

