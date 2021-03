Musik mit Fragezeichen

Das neue Internet-Radio mit CD-Player und USB-Anschluss spielt Musik. Immerhin. Ist ja auch das Mindeste. Erwartet man ja auch. Die Frage ist nur: Was spielt es? Wie heißt der Song? Wer singt das Lied? Keine Ahnung. Denn eine Titelanzeige gibt es – entgegen der Produktbeschreibung – nicht. Was also tun, wenn man wegen Corona online bestellen musste, anstatt im Geschäft seines Vertrauens zu kaufen? Richtig, den Hersteller anschreiben und fragen, was das soll. Wieso gibt das Gerät keine Titel wieder? Wieso zeigt es keine beschrifteten Musik-Ordner an? Stattdessen sinngemäß: Sie haben 99 Ordner mit 4000 Songs ohne Namen, also suchen Sie – das ist vielleicht doch ein bisschen viel verlangt. Der Hersteller antwortet prompt: Der Fehler sei bekannt; mit einem Update sei er behoben. Sechs Wochen später: noch immer nichts. Wieder nachgefragt. Die Antwort des Herstellers folgt auf dem Fuß: Ja, mit einem Update wäre das Problem behoben. Und: „Wir haben aber nicht gesagt, dass es ein Update geben wird.“ So viel dazu. Ich habe das Gerät zurückgegeben, werde den Hersteller von meiner künftigen Einkaufsliste streichen und warte sehnsüchtig darauf, dass die Geschäfte endlich wieder normal geöffnet sind.