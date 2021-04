Dank an das Impfzentrum in Peine

Was gut ist, darf geklaut werden! Das sagte mir ein gestandener Journalist während meiner Ausbildung. Ich habe das nicht vor, zitiere an dieser Stelle aber aus einer Mail an unsere Redaktion, von den Brandes aus Wendeburg: „Mein Mann und ich haben heute die 1. Corona-Impfung im Peiner Impfzentrum erhalten. Ein großes Lob an alle! Es war wunderbar organisiert, ging zügig vonstatten, alle waren sehr nett, kompetent und hilfsbereit. Man fühlte sich sehr gut aufgehoben. DANKE, an das ganze Team!!!!“ Kein Kommentar...

